Заседание СБ ООН по Ирану состоится 15 января по запросу Вашингтона

Совет Безопасности ООН проведёт 15 января 2026 года заседание по ситуации в Иране по запросу Соединённых Штатов. Об этом проинформировало постоянное представительство Сомали при ООН, которое в январе исполняет обязанности председателя Совбеза.
«По просьбе США председательство назначило брифинг по ситуации в Иране в рамках пункта повестки “Обстановка на Ближнем Востоке”. Заседание состоится в четверг, 15 января 2026 года, в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск)», — сообщила пресс-служба сомалийской миссии журналистам.
Раннее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что обстановка в стране стабилизировалась и власти в Тегеране полностью её контролируют.
По информации NBC, президент США Дональд Трамп дал понять своей команде по национальной безопасности, что не заинтересован в затяжном военном конфликте с Ираном. Глава Белого дома якобы он настаивает на том, чтобы возможные действия американских войск были быстрыми и максимально решительными.