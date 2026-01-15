Заседание СБ ООН по Ирану состоится 15 января по запросу Вашингтона

По информации NBC, президент США Дональд Трамп дал понять своей команде по национальной безопасности, что не заинтересован в затяжном военном конфликте с Ираном. Глава Белого дома якобы он настаивает на том, чтобы возможные действия американских войск были быстрыми и максимально решительными.