Премьер Японии заявила о намерении распустить парламент

Ранее издание Yomiuri со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр 23 января, в первый день сессии парламента, может объявить о роспуске нижней палаты. Это приведет к назначению досрочных выборов уже на 8 февраля. Спешный график сократит предвыборную кампанию до 16 дней, что сделает ее самой короткой в послевоенной истории Японии. Предполагается, что сокращение временного отрезка между роспуском ключевой нижней палаты и голосованием позволит правительству минимизировать влияние нижней палаты на проведение через парламент проекта бюджета на 2026 финансовый год (в Японии он отсчитывается с 1 апреля).