Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над шестью регионами России

В ночь на 15 января российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Как сообщило Министерство обороны РФ, наибольшее количество дронов — 19 было сбито над Ростовской областью.

Ещё шесть ликвидированы в Брянской области, пять — в Волгоградской, по одному — в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также один над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что российские военные нашли в штабе ВСУ секретную информацию.

