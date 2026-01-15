Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над шестью регионами России

В ночь на 15 января российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Как сообщило Министерство обороны РФ, наибольшее количество дронов — 19 было сбито над Ростовской областью.
Ещё шесть ликвидированы в Брянской области, пять — в Волгоградской, по одному — в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также один над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что российские военные нашли в штабе ВСУ секретную информацию.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше