С Дальнего Востока на всю Россию: успешный опыт Приморья ляжет в основу миграционной реформы

«С 1 января 2027 года предполагается запустить пилотный проект организованного целевого набора иностранцев на территории части российских регионов, где введут экспериментальный режим. Планируется сформировать реестр работодателей, использующих иностранцев, и реестр самих работников-мигрантов. Иностранные работники, после того как они пройдут на родине необходимые проверки, будут приезжать к конкретным работодателям, вместо того чтобы получать разрешительные документы и искать работу по приезде в Россию», — сообщается на сайте правительства Приморья.