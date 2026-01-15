С Дальнего Востока на всю Россию: успешный опыт Приморья ляжет в основу миграционной реформы

«С 1 января 2027 года предполагается запустить пилотный проект организованного целевого набора иностранцев на территории части российских регионов, где введут экспериментальный режим. Планируется сформировать реестр работодателей, использующих иностранцев, и реестр самих работников-мигрантов. Иностранные работники, после того как они пройдут на родине необходимые проверки, будут приезжать к конкретным работодателям, вместо того чтобы получать разрешительные документы и искать работу по приезде в Россию», — сообщается на сайте правительства Приморья.
Важной частью реформы станет ужесточение ответственности: для работодателей и самих мигрантов планируется ввести широкий спектр санкций за нарушения миграционных и трудовых норм. Вся необходимая инфраструктура и подготовка кадров должны быть завершены в течение 2026 года.
У этой системы уже есть рабочий прототип. В Приморском крае практика действует более года, и подход доказал свою действенность в борьбе с нелегальной миграцией. Работодатели, испытывающие кадровый дефицит, подают заявки и самостоятельно отбирают специалистов за рубежом, после чего несут за них полную ответственность.
На сегодняшний день компании «Доброфлот», «Тернейлес» и нефтехимический комплекс «Лотос» уже отобрали иностранных работников. Почти 200 человек либо уже трудятся в регионе, либо готовы к приезду для пополнения штата. Как отмечают в регионе, такая модель позволяет привлекать строго необходимое и контролируемое количество нужных специалистов.