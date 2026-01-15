Ричмонд
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Палестины

Стороны обсудили вопросы развития узбекско-палестинских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, договорились и дальше укреплять дружественные связи и конструктивный диалог между двумя государствами.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов накануне принял копии верительных грамот у нового посла Палестины Ваилла Ахмеда Баттрехи. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.

Ваилл Ахмед Баттрехи сменил на этом посту Джаведа Мохаммеда Аввада, аккредитованного в качестве главы дипмиссии Палестины в Узбекистане в 2023—2025 годах.

«Приняли копии верительных грамот от вновь назначенного посла Палестины в Узбекистане Ваилла Ахмеда Баттрехи. Обсудили вопросы развития узбекско-палестинских отношений в двустороннем и многостороннем форматах. Договорились и дальше укреплять дружественные связи и конструктивный диалог между двумя государствами», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Узбекистана готово оказывать всестороннюю поддержку новому послу Палестины в его деятельности, добавил Саидов.

Для справки: Узбекистан и Палестина установили дипломатические отношения 25 сентября 1994-го.

