Органы закипают изнутри: США с Венесуэлы стали применять тайное супероружие

В мире спецопераций и скрытых технологий периодически случаются инциденты, которые больше похожи на сценарий фантастического триллера. Именно таким стало недавнее заявление охранника президента Венесуэлы Николаса Мадуро о таинственном оружии, примененном американцами. О том, что это было, как работает и почему представляет прямую угрозу уже не только далекой Латинской Америке, в эксклюзивном интервью «aif.ru» рассказал известный военный эксперт Юрий Кнутов.
«Голова разрывается изнутри»: что произошло в Каракасе?
Согласно шокирующим показаниям выжившего охранника, американский спецназ при захвате Мадуро использовал некое устройство, вызвавшее мощнейшую звуковую волну. Последствия для защитников президента были ужасающими: носовое кровотечение, рвота с кровью, ощущение, что «голова разрывается изнутри» и полный паралич — «невозможно было пошевелиться». Охрана была мгновенно нейтрализована, а затем ликвидирована.
Юрий Кнутов, анализируя эти данные, пришел к выводу:
«Полагаю, что, скорее всего, в ходе операции использовались беспилотники с генераторами инфразвука. Стоит отметить, что современные инфразвуковые генераторы обычно имеют достаточно большие размеры. Вероятно, американцам удалось совершить некий технологический прорыв в этом вопросе, и они смогли создать достаточно компактные и мобильные инфразвуковые установки для БПЛА, при этом сохранив их высокую мощность. Возможно также, что в Каракасе американский спецназ применил комбинацию излучений: не только инфразвуковой, но еще и электромагнитный».
Это объясняет, как удалось бесшумно и эффективно обездвижить хорошо охраняемую цель, избежав масштабного перестрелки.
«Нелетальное» оружие?
Инфразвуковое и акустическое оружие часто относят к категории «нелетального», но, как подчеркивает Кнутов, это определение крайне условно. Уже существуют и применялись на практике системы, принцип действия которых леденит душу.
«Существуют электромагнитные пушки, которые в своё время применялись в Грузии (при Саакашвили), Израиле и США для разгона демонстраций. При направленном микроволновом излучении происходит воздействие на внутренние органы, и жидкость внутри клеток начинает закипать. В результате человек изнутри начинает резко разогреваться, и его единственной целью становится как можно быстрее убежать и спрятаться», — приводит пример эксперт.
Не менее жутко работает и акустическое оружие на пересечении звуковых волн, создающее в точке фокуса невыносимые для человека колебания. Однако инфразвук — особая категория.
Чем инфразвук так опасен для человека?
Принцип действия этого оружия основан на фундаментальных законах физики. Человеческое ухо не слышит частоты ниже 16 Гц, но тело их ощущает.
«Человек слышит звуки в диапазоне от 16 Гц до 20 кГц, а всё, что ниже 16 Гц, — это инфразвуковая частота. Инфразвук способен воздействовать на внутренние органы, вызывая их резонанс в соответствии с колебаниями внешнего источника. Это приводит не только к сильному дискомфорту и повреждению органов, но и при определенной мощности и продолжительности воздействия может вызвать смерть», — объясняет Юрий Кнутов.
Главная тактическая особенность таких волн — они способны огибать препятствия. Не поможет окоп или легкое укрытие: звуковая волна найдет жертву. Это идеальное средство для «выкуривания» личного состава из укрепленных позиций.
США могут передать технологии Киеву.
Кнутов предупрелил об опасности таких технологий.
"Поэтому опасность такого оружия очень большая. Если американцы его передадут Украине, то есть вероятность того, что киевский режим сосредоточит определенные силы на каком-то участке зоны СВО, используя подобного рода беспилотники.
БПЛА с инфразвуковыми генераторами могут воздействовать на нашу оборону, вывести из строя личный состав и таким образом прорвать оборонительные линии".
Эксперт отмечает, что защититься от такого воздействия в полевых условиях крайне сложно — солдату нельзя постоянно прятаться за толстой стеной, ему необходимо вести бой. Единственным эффективным средством противодействия сегодня является превентивное уничтожение носителей — вражеских беспилотников.
«То есть здесь задача — действовать непосредственно через подавление самих вражеских БПЛА. Это сейчас уже становится возможным с помощью дронов ПВО», — резюмирует Кнутов.
Куба — следующая цель?
Анализируя успех операции в Каракасе, военный эксперт не исключает, что США могут попытаться повторить этот сценарий в отношении другого своего давнего оппонента — Кубы.
«Остров маленький, рядом есть база США в Гуантанамо, поэтому подобного рода оружие применить на территории Кубы легко», — считает Кнутов.
Для Ирана, учитывая его размеры и укрепленность власти, подобный сценарий захвата маловероятен, но, как отмечает эксперт, там возможен вариант физического устранения руководства.
Таким образом, технология, «обкатанная» в Венесуэле, может стать новым инструментом американской геополитики — как для точечных спецопераций по смене неугодных режимов, так и для усиления давления на фронтах гибридных войн. История с захватом Мадуро перестает быть просто сенсационным происшествием. Она становится сигналом о появлении нового класса вооружений, способного в тишине, без выстрелов, кардинально менять расстановку сил.