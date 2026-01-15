Котенок: войска РФ окружают боевиков ВСУ в Еленоконстантиновке у Гуляйполя

В Запорожской области российские войска фактически взяли в оперативное окружение боевиков ВСУ в селе Еленоконстантиновка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши подразделения обошли Жовтневое (Еленоконстантиновку) с юго-запада, выбив противника из опорных пунктов, вышли к балке Гороховая, фактически взяв Жовтневое в оперативное окружение», — написал он.
Согласно сведениям военкора, чтобы завершить окружение Еленоконстантиновки, российским бойцам нужно захватить по одному опорному пункту к северу и югу от балки Гороховая.
Котенок сообщил также о ведении подразделениями РФ боев между Еленоконстантиновкой и селом Цветковое. Кроме того, по информации военкора, российские бойцы продвигаются в сторону сел Верхняя Терса и Омельник, а также в направлении восточного логистического маршрута на Орехов со стороны Новониколаевки.
Ранее появилась информация о прорыве российских военных в село Павловка под Ореховом.