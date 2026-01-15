Котенок: войска РФ окружают боевиков ВСУ в Еленоконстантиновке у Гуляйполя

Котенок сообщил также о ведении подразделениями РФ боев между Еленоконстантиновкой и селом Цветковое. Кроме того, по информации военкора, российские бойцы продвигаются в сторону сел Верхняя Терса и Омельник, а также в направлении восточного логистического маршрута на Орехов со стороны Новониколаевки.