Спикер Сената высказался о переходе к однопалатному Парламенту

Это ни в коем случае не изменение фасада, это укрепление одной из несущих конструкций здания власти, движение к более влиятельной, прозрачной и эффективной системе, где ключевые механизмы принятия решений прозрачны и понятны обществу. Она должна включать механизмы контроля за исполнительной властью, эффективную, но не парализующую систему сдержек и противовесов.