Район имени Лазо в Хабаровском крае станет муниципальным округом

Для преобразования необходимо, чтобы его одобрили районное Собрание депутатов и Советы депутатов 19 из 20 поселений района.
За переход на одноуровневую систему местного самоуправления проголосовало 12 депутатов районного собрания, против — один, воздержались — двое.
Данное решение является лишь первым этапом процесса. Документ будет направлен в Советы депутатов всех поселений района, которые должны провести по этому вопросу публичные слушания.
Напомним, первым шагом административной реформы в Хабаровском крае в 2023 году стало преобразование Охотского района в округ. Следующим в 2024 году последовал Бикинский район, который также перешёл на новую одноуровневую структуру управления. Затем округом стал Солнечный район, на очереди Вяземский, Ванинский и Советско-Гаванский районы.