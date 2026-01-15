Район имени Лазо в Хабаровском крае станет муниципальным округом

Напомним, первым шагом административной реформы в Хабаровском крае в 2023 году стало преобразование Охотского района в округ. Следующим в 2024 году последовал Бикинский район, который также перешёл на новую одноуровневую структуру управления. Затем округом стал Солнечный район, на очереди Вяземский, Ванинский и Советско-Гаванский районы.