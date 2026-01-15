Президент США Дональд Трамп, по мнению российского представителя, прямо указал на то, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта на Украине и затягивает достижение мира.
Как заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X, эта оценка верна и значима.
«Это верно и важно. Президент Трамп четко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир», — написал Дмитриев.
Напомним, Трамп заявил, что Россия готова к заключению соглашения, а промедление вызвано действиями Зеленского.
Ранее сообщалось, что в США заявили о скором завершении конфликта на Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.