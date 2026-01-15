Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о затягивании мирного урегулирования

Президент США Дональд Трамп, по мнению российского представителя, прямо указал на то, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта на Украине и затягивает достижение мира.

Президент США Дональд Трамп, по мнению российского представителя, прямо указал на то, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта на Украине и затягивает достижение мира.

Как заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X, эта оценка верна и значима.

«Это верно и важно. Президент Трамп четко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир», — написал Дмитриев.

Напомним, Трамп заявил, что Россия готова к заключению соглашения, а промедление вызвано действиями Зеленского.

Ранее сообщалось, что в США заявили о скором завершении конфликта на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше