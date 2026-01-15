Экономия воды и трансграничные соглашения: приоритеты водного хозяйства

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел совещание по вопросам реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, передает DKNews.kz.
Так, по итогам 2025 года Министерству удалось добиться экономии 874 млн м³ воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии при плане в 728 млн м³. В целях снижения потерь воды при транспортировке с 50% до 25% выполнена реконструкция 678 км каналов в полном соответствии с планом.
Проведен мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель на площади 2365,3 тыс. га при плане в 1921 тыс. га. 763 специалиста водохозяйственной отрасли прошли курсы повышения квалификации при целевом индикаторе в 400 человек. Также выполнен план на 2025 год по повышению квалификации участников переговорных групп по использованию и охране трансграничных водных объектов.
Кроме того, реализованы девять мероприятий со сроком окончания в 2025 году. Среди них — создание Национальной информационной системы водных ресурсов, разработка и подписание Соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также формирование перечня наилучших имеющихся водосберегающих технологий орошения и др.
«В этом году необходимо обеспечить полное выполнение всех предусмотренных Концепцией индикаторов. Особенно, в сфере строительства, модернизации и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры. Нужно усилить взаимодействие с другими государственными и местными исполнительными органами. Концепция — это не рекомендация к действию, а стратегический документ, цели которого нужно выполнить в полном объеме», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.