Экономия воды и трансграничные соглашения: приоритеты водного хозяйства

«В этом году необходимо обеспечить полное выполнение всех предусмотренных Концепцией индикаторов. Особенно, в сфере строительства, модернизации и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры. Нужно усилить взаимодействие с другими государственными и местными исполнительными органами. Концепция — это не рекомендация к действию, а стратегический документ, цели которого нужно выполнить в полном объеме», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.