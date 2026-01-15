Мэтью Уитакер: урегулирование конфликта на Украине как никогда близко

Посол Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер выразил мнение, что урегулирование украинского кризиса находится на беспрецедентно близком расстоянии.
«Этот должен закончиться. Мы близки как никогда», — заявил он, выступая на конференции фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.
«В футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — подчеркнул американский дипломат.
Лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта затягивается из-за позиции властей Украины. Такое мнение он озвучил, комментируя текущие дипломатические усилия Вашингтона.
Ранее в Киеве заявили об оказываемом на Владимира Зеленского давлении для соглашения с РФ.