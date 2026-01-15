Российский политолог заявил, что антироссийские ограничения, несмотря на экономический ущерб, принесли стране стратегические и культурные выгоды. Об этом он рассказал в разговоре с американским журналистом.
Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном оценил последствия санкций, введенных против России. По его словам, ограничения оказали негативное влияние на экономику, однако в более широком контексте сыграли для страны положительную роль.
Караганов указал, что санкционное давление стало фактором, повлиявшим на стратегическое и политическое переосмысление курса, а также на изменения в культурной сфере. В этом смысле, по его оценке, последствия оказались скорее полезными, чем разрушительными.
Политолог также дал понять, что не рассматривает полную отмену санкций как желательный сценарий. По его мнению, речь может идти лишь о частичном снятии ограничений, тогда как сохранение части санкционного режима продолжает выполнять стимулирующую функцию для страны.
