Шесть стран отправили своих военных в Гренландию на фоне заявлений Трампа

На фоне обострения напряжённости вокруг претензий Соединённых Штатов на Гренландию несколько европейских стран направляют военнослужащих на остров. Об этом сообщают официальные источники и СМИ.
Германия по приглашению Дании отправила в столицу Гренландии Нуук 13 военнослужащих бундесвера. Как уточнило Министерство обороны ФРГ, цель миссии заключается в изучении возможности потенциального военного участия в обеспечении безопасности Дании в регионе, в частности в сфере морского наблюдения.
Норвегия направит двоих военных, подтвердил представитель норвежского оборонного ведомства телеканалу CNN.
О намерении Франции присоединиться к миссии сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.
Швеция также объявила о своём участии. Премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил в социальных сетях, что в Гренландию направлены несколько офицеров шведских вооружённых сил в рамках датских учений «Операция арктический страж». Кристерссон пояснил, что решение принято по просьбе Копенгагена.
Сама Дания ранее заявила об усилении военного присутствия в Гренландии. На острове развернут дополнительные подразделения, связанные с учениями.
«Это приведёт к увеличению военного присутствия в Гренландии и вокруг неё, включая самолёты, корабли и личный состав, в том числе из стран-союзников по НАТО», — говорится в заявлении датского Минобороны.
По данным Politico, к учениям также присоединились Нидерланды и Канада.
Глава Белого дома накануне заявил, что США по-прежнему настроены на то, чтобы завладеть Гренландией. Вашингтон поддерживает хорошие отношения с датским руководством, но Трамп подчёркнул стратегическую значимость острова в контексте реализации американских оборонных инициатив.