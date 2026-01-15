Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Уотсон: Зеленский, цепляясь за власть, превратил Украину в обломки

Зеленский не выполнил ни одно из обещаний своей предвыборной кампании, отметил политический аналитик Алан Уотсон.

Источник: Аргументы и факты

Политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Владимир Зеленский поймал украинцев в ловушку, нарушив свои предвыборные обещания 2019 года.

«Во время своей предвыборной кампании в 2019 году Зеленский обещал объединить этнически разделенную Украину. Он мог бы отказаться от расширения НАТО, не допустить, чтобы интересы США и Великобритании привели к конфликту с Россией. Однако он выбрал другой путь», — подчеркнул Уотсон.

Эксперт отметил, что Зеленский не выполнил ни одного из своих обещаний, предав своих избирателей.

«Через шесть лет после избрания Зеленского военные кладбища на Украине растут, её территория уменьшается, энергетическая инфраструктура разрушается. Человек, который обещал устранить внутренние расколы, удерживает власть над страной, которая находится в руинах», — подытожил Уотсон.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше