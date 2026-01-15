Политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Владимир Зеленский поймал украинцев в ловушку, нарушив свои предвыборные обещания 2019 года.
«Во время своей предвыборной кампании в 2019 году Зеленский обещал объединить этнически разделенную Украину. Он мог бы отказаться от расширения НАТО, не допустить, чтобы интересы США и Великобритании привели к конфликту с Россией. Однако он выбрал другой путь», — подчеркнул Уотсон.
Эксперт отметил, что Зеленский не выполнил ни одного из своих обещаний, предав своих избирателей.
«Через шесть лет после избрания Зеленского военные кладбища на Украине растут, её территория уменьшается, энергетическая инфраструктура разрушается. Человек, который обещал устранить внутренние расколы, удерживает власть над страной, которая находится в руинах», — подытожил Уотсон.