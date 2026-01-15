«Во время своей предвыборной кампании в 2019 году Зеленский обещал объединить этнически разделенную Украину. Он мог бы отказаться от расширения НАТО, не допустить, чтобы интересы США и Великобритании привели к конфликту с Россией. Однако он выбрал другой путь», — подчеркнул Уотсон.