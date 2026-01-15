NBC: Трамп не хочет затяжной войны с Ираном, но готов нанести быстрый удар

По их данным, об этом президент США заявил своей команде по национальной безопасности. При этом советники президента, со слов источников, сомневаются, что одним ударом США смогут «свергнуть режим» в Иране. Кроме того, они не уверены, что у американцев в регионе есть достаточно сил, чтобы при необходимости отразить потенциальный «агрессивный ответ Ирана».
Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по словам главы иранского МИД Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Руководство Ирана возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.