NBC: Трамп не хочет затяжной войны с Ираном, но готов нанести быстрый удар

По их данным, об этом президент США заявил своей команде по национальной безопасности. При этом советники президента, со слов источников, сомневаются, что одним ударом США смогут «свергнуть режим» в Иране. Кроме того, они не уверены, что у американцев в регионе есть достаточно сил, чтобы при необходимости отразить потенциальный «агрессивный ответ Ирана».