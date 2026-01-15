Экc-аналитик ЦРУ заявил о новой фазе конфликта на Украине

Бывший сотрудник американской разведки считает, что ситуация вокруг Украины изменилась после ударов по ключевым объектам. По его оценке, дипломатический ресурс исчерпан.
Конфликт на Украине перешел в новую стадию. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире одного из видеоканалов. Он связал происходящее с применением Россией новых средств поражения и отсутствием, по его словам, содержательных предложений для переговоров.
Джонсон указал на удар комплексом «Орешник», отметив, что подобные действия могут продолжиться. По его версии, в Москве пришли к выводу, что договориться не удается, поскольку никаких серьезных инициатив в ответ не поступает. Он заявил, что ситуация вышла за рамки прежней логики и вступила в иную фазу.
Отдельно аналитик упомянул атаки, которые он охарактеризовал как террористические. Речь шла об ударе по отелю и кафе в Херсонской области, а также о попытке атаки резиденции президента России в Новгородской области. Эти эпизоды, по его мнению, стали фактором, подтолкнувшим Москву к ужесточению мер.
По оценке Джонсона, возможности урегулировать конфликт дипломатическим путем фактически утрачены. Он заявил, что решения, которые можно было принять раньше без применения силы, теперь недоступны.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине с применением гиперзвуковых ракет «Орешник». В ведомстве указали, что действия стали ответом на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Позднее в министерстве уточнили, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным военного ведомства, поражены производственные цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома предприятия.
Читайте также: Заявлено, что Запад хочет перестроить Россию силой.