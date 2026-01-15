Ричмонд
Экc-аналитик ЦРУ заявил о новой фазе конфликта на Украине

Бывший сотрудник американской разведки считает, что ситуация вокруг Украины изменилась после ударов по ключевым объектам.

Бывший сотрудник американской разведки считает, что ситуация вокруг Украины изменилась после ударов по ключевым объектам. По его оценке, дипломатический ресурс исчерпан.

Конфликт на Украине перешел в новую стадию. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире одного из видеоканалов. Он связал происходящее с применением Россией новых средств поражения и отсутствием, по его словам, содержательных предложений для переговоров.

Джонсон указал на удар комплексом «Орешник», отметив, что подобные действия могут продолжиться. По его версии, в Москве пришли к выводу, что договориться не удается, поскольку никаких серьезных инициатив в ответ не поступает. Он заявил, что ситуация вышла за рамки прежней логики и вступила в иную фазу.

Отдельно аналитик упомянул атаки, которые он охарактеризовал как террористические. Речь шла об ударе по отелю и кафе в Херсонской области, а также о попытке атаки резиденции президента России в Новгородской области. Эти эпизоды, по его мнению, стали фактором, подтолкнувшим Москву к ужесточению мер.

По оценке Джонсона, возможности урегулировать конфликт дипломатическим путем фактически утрачены. Он заявил, что решения, которые можно было принять раньше без применения силы, теперь недоступны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине с применением гиперзвуковых ракет «Орешник». В ведомстве указали, что действия стали ответом на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.

Позднее в министерстве уточнили, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным военного ведомства, поражены производственные цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома предприятия.

