Котенок: бойцы РФ взяли под контроль Святопетровку под Гуляйполем

Продвигающиеся в Запорожской области подразделения взяли под контроль село Святопетровка и атакуют рубеж обороны ВСУ к северу от него, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«“Восточный экспресс” (ГрВ “Восток” — прим. ред.) продолжает крушить во фланг 3-й рубеж обороны противника уже между Жовтневым и Цветковым (севернее Петровки (Святопетровки), … перешедшей под наш контроль)», — написал он.
Согласно сведениям военкора, российские военные окружают украинских боевиков в Жовтневом (Еленоконстантиновка) и продвигаются к населенным пунктам Верхняя Терса и Омельник.
Котенок сообщил о ведении подразделениями РФ ожесточенных боев на ореховском направлении. По информации военкора, в частности, российские военные атакуют позиции противника к юго-востоку от Орехова, под Новоданиловкой и Новоандреевкой.
Ранее появилась информация о прорыве российских бойцов в село Павловка на ореховском направлении и занятии ими половины этого населенного пункта.