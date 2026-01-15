Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: бойцы РФ взяли под контроль Святопетровку под Гуляйполем

Военкор сообщил, что занявшие Святопетровку российские подразделения ведут бои между Еленоконстантиновкой и Цветковым.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Запорожской области подразделения взяли под контроль село Святопетровка и атакуют рубеж обороны ВСУ к северу от него, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«“Восточный экспресс” (ГрВ “Восток” — прим. ред.) продолжает крушить во фланг 3-й рубеж обороны противника уже между Жовтневым и Цветковым (севернее Петровки (Святопетровки), … перешедшей под наш контроль)», — написал он.

Согласно сведениям военкора, российские военные окружают украинских боевиков в Жовтневом (Еленоконстантиновка) и продвигаются к населенным пунктам Верхняя Терса и Омельник.

Котенок сообщил о ведении подразделениями РФ ожесточенных боев на ореховском направлении. По информации военкора, в частности, российские военные атакуют позиции противника к юго-востоку от Орехова, под Новоданиловкой и Новоандреевкой.

Ранее появилась информация о прорыве российских бойцов в село Павловка на ореховском направлении и занятии ими половины этого населенного пункта.