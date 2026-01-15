Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс отклонил резолюцию о запрете участия войск США в операции против Венесуэлы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс использовал своё право решающего голоса, чтобы отклонить в Сенате резолюцию, запрещающую участие американских войск в военных действиях против Венесуэлы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс использовал своё право решающего голоса, чтобы отклонить в Сенате резолюцию, запрещающую участие американских войск в военных действиях против Венесуэлы.

Голосование в верхней палате Конгресса завершилось равным счётом 50:50, что позволило вице-президенту определить исход.

Резолюция, внесённая в декабре 2025 года, требовала от администрации президента Дональда Трампа прекратить использование вооружённых сил в отношении Венесуэлы без формального объявления войны или специального разрешения Конгресса, который, согласно Конституции США, обладает исключительным правом объявлять войну.

Ранее сообщалось, что в США заявили о скором завершении конфликта на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше