Вэнс отклонил резолюцию о запрете участия войск США в операции против Венесуэлы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс использовал своё право решающего голоса, чтобы отклонить в Сенате резолюцию, запрещающую участие американских войск в военных действиях против Венесуэлы.
Голосование в верхней палате Конгресса завершилось равным счётом 50:50, что позволило вице-президенту определить исход.
Резолюция, внесённая в декабре 2025 года, требовала от администрации президента Дональда Трампа прекратить использование вооружённых сил в отношении Венесуэлы без формального объявления войны или специального разрешения Конгресса, который, согласно Конституции США, обладает исключительным правом объявлять войну.
Ранее сообщалось, что в США заявили о скором завершении конфликта на Украине.
