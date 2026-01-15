Напомним, согласно данным Евростата, Евросоюз с 2022 года уже потерял около 48 миллиардов евро из-за санкций против России. В Москве уже не раз заявляли, что никакие западные санкции не повлияют на позицию России в отношении украинского кризиса. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что попытки давления через ограничения обречены на провал.