В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский политолог Сергей Караганов дал оценку западным санкциям против России. По его мнению, несмотря на экономический ущерб, ограничения принесли стратегическую и культурную пользу.
«В экономическом смысле они навредили, но стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением», — заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
Караганов пояснил, что санкции укрепили суверенитет и способствовали культурному возрождению. При этом политолог отметил, что выступает не за полную отмену ограничений, а лишь за их частичное снятие.
Напомним, согласно данным Евростата, Евросоюз с 2022 года уже потерял около 48 миллиардов евро из-за санкций против России. В Москве уже не раз заявляли, что никакие западные санкции не повлияют на позицию России в отношении украинского кризиса. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что попытки давления через ограничения обречены на провал.