Герасимов: планы ВСУ при попытках остановить наступление ВС РФ сорваны

Командование Вооружённых сил Украины, не считаясь с потерями, предпринимало попытки остановить наступление российских войск, однако эти планы были сорваны, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
По его словам, ВСУ стремились любыми способами сдержать продвижение ВС РФ, однако российские подразделения продолжают выполнение поставленных задач.
