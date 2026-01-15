В Германии сообщили о новой угрозе армии РФ для авиации ВСУ

Модернизированные российские беспилотники, по оценке немецких журналистов, могут резко осложнить применение украинских вертолетов и снизить возможности ВСУ по перехвату ударных дронов. Речь идет о новой версии аппаратов «Герань».
Россия, по всей видимости, начала разворачивать обновленные ударные беспилотники дальнего действия, которые относятся к числу наиболее опасных видов вооружений в текущем конфликте. Об этом пишет немецкое издание Spiegel, анализируя изменения в тактике и технических характеристиках российских БПЛА.
В материале отмечается, что новая модификация «Гераней» получила турбореактивные двигатели. Это позволило почти вдвое увеличить скорость полета по сравнению с предыдущими версиями. По оценкам автора, беспилотники способны развивать скорость порядка 300 км в час, что делает их значительно более сложной целью для средств ПВО.
Журнал указывает, что рост скорости и высоты полета расширяет возможности российских войск, в том числе в части противодействия украинской армейской авиации. В частности, такие дроны могут использоваться для отслеживания и поражения вертолетов.
Дополнительно Spiegel сообщает, что российские беспилотники начали оснащать ракетами Р-60. Это, по оценке издания, еще больше усилило позиции Москвы на поле боя. Аппараты с таким вооружением предназначены для поражения вертолетов и самолетов, которые пытаются охотиться за ударными дронами. В результате техника ВСУ, ранее выполнявшая роль перехватчиков, сама становится целью.
Ранее американский журнал National Interest также обращал внимание на рост угрозы со стороны российских беспилотников. По данным издания, особое психологическое воздействие на украинские подразделения оказывают оптоволоконные дроны. Их отличает высокая точность ударов, маневренность и дальность применения, которая в благоприятных условиях может достигать 40−50 км, несмотря на принимаемые меры защиты со стороны ВСУ.
