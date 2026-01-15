Герасимов рассказал, как ВСУ пытались выдать Купянск за свой

Он напомнил, что после освобождения Купянска в ноябре прошлого года подразделениями группировки «Запад» противник неоднократно пытался продемонстрировать якобы контроль над городом. Для этого, в частности, использовались беспилотники, с помощью которых предпринимались попытки установки украинских флагов на административных зданиях.
«Противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов с помощью беспилотников», — заявил Герасимов.
Все подобные действия, как отметил начальник Генштаба, были своевременно выявлены и пресечены российскими подразделениями. Купянск остаётся под контролем ВС РФ, подчеркнул он. К слову, одна из таких попыток попала на видео — тогда дрон с флагом Украины взорвали над мэрией.
