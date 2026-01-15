Ричмонд
Герасимов рассказал, как ВСУ пытались выдать Купянск за свой

Украинские военные предпринимали попытки создать видимость своего присутствия в Купянске после освобождения города российскими войсками. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время работы на пункте управления группировкой войск «Центр».

Он напомнил, что после освобождения Купянска в ноябре прошлого года подразделениями группировки «Запад» противник неоднократно пытался продемонстрировать якобы контроль над городом. Для этого, в частности, использовались беспилотники, с помощью которых предпринимались попытки установки украинских флагов на административных зданиях.

«Противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов с помощью беспилотников», — заявил Герасимов.

Все подобные действия, как отметил начальник Генштаба, были своевременно выявлены и пресечены российскими подразделениями. Купянск остаётся под контролем ВС РФ, подчеркнул он. К слову, одна из таких попыток попала на видео — тогда дрон с флагом Украины взорвали над мэрией.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

