Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа

Опасения вокруг будущего острова усилились после заявлений Трампа о необходимости установить над ней контроль. Он не раз говорил о возможной покупке Гренландии и допускал применение силы, считая это важным для национальной безопасности США. Трамп также утверждал, что Дания плохо защищает регион и допускает активность иностранных подводных лодок. При этом дипломаты НАТО и министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде опровергли слова Трампа.