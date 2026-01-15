Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генштаб сообщил о финальной стадии битвы за Купянск-Узловой

Подразделения российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующими на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции.

Источник: Life.ru

«Завершается освобождение Купянск-Узловой», — отметил начальник Генштаба.

Купянск-Узловой имеет важное оперативное значение как транспортный и логистический узел, и завершение операции может повлиять на обстановку на харьковском направлении в целом.

Как утром писал Life.ru, Герасимов совершил рабочую поездку в зону СВО, где проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Центр» на днепропетровском направлении. Там он доложил о наступлении почти на всех фронтах, а также прокомментировал провальный «пиар-захват» Купянска дроном ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше