Генштаб сообщил о финальной стадии битвы за Купянск-Узловой

«Завершается освобождение Купянск-Узловой», — отметил начальник Генштаба.
Купянск-Узловой имеет важное оперативное значение как транспортный и логистический узел, и завершение операции может повлиять на обстановку на харьковском направлении в целом.
Как утром писал Life.ru, Герасимов совершил рабочую поездку в зону СВО, где проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Центр» на днепропетровском направлении. Там он доложил о наступлении почти на всех фронтах, а также прокомментировал провальный «пиар-захват» Купянска дроном ВСУ.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.