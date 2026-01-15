Генштаб сообщил о финальной стадии битвы за Купянск-Узловой

Как утром писал Life.ru, Герасимов совершил рабочую поездку в зону СВО, где проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Центр» на днепропетровском направлении. Там он доложил о наступлении почти на всех фронтах, а также прокомментировал провальный «пиар-захват» Купянска дроном ВСУ.