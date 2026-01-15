Главные новости к утру 15 января 2026 года

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что возможность заключения мирного соглашения по Украине как никогда достижима. Он сравнил настоящий этап переговоров с последним ярдом в красной зоне в американском футболе и добавил, что он всегда самый тяжелый и непростой.