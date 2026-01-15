Ричмонд
Главные новости к утру 15 января 2026 года

Последние новости за сегодня — 15 января 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 января 2026.

Постпред США при НАТО заявил о близком урегулировании кризиса на Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что возможность заключения мирного соглашения по Украине как никогда достижима. Он сравнил настоящий этап переговоров с последним ярдом в красной зоне в американском футболе и добавил, что он всегда самый тяжелый и непростой.

В сенате США отклонили резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы

Резолюция, ограничивающая президента США Дональда Трампа в использовании американской военной силы против Боливарианской Республики, была отклонена в сенате США. Решающий голос против принятия документа принадлежал вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Республиканцев, которые желали проголосовать за резолюцию, убеждал изменить позицию лично Трамп.

США инициируют экстренное заседание СБ ООН по Ирану

Вашингтон запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по ситуации в Иране. Официально заседание пока не назначено. Ранее в ООН обратился постпред Ирана при организации. В его письме ответственность за гибель гражданских лиц на протестах в республике возлагается на США и Израиль.

Израиль и Иран ведут переговоры через Россию

СМИ стало известно, что власти Ирана и Израиля ведут непрямой диалог через Россию. Страны пообещали воздержаться от атак друг на друга на фоне беспорядков в Исламской Республике. Угроза бомбардировок по Ирану со стороны США сохраняется. Тегеран уже уведомил Катар, что нанесет удар по его территории, если Вашингтон атакует республику.

Следком раскрыл данные о жертвах атак ВСУ в регионах РФ

Атакам беспилотников ВСУ с начала проведения СВО подверглись 44 региона России вне зоны спецоперации. За период с января 2022 года зафиксировано свыше 11 тысяч обстрелов и терактов, жертвами которых стали более 1 тыс. человек, в том числе 39 детей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Следкома Александр Бастрыкин.

