Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ в январе взяли восемь населенных пунктов. Военная операция, день 1422-й

За две недели января российская армия взяла под свой контроль восемь населенных пунктов и более 300 кв. м территории. За ночь над регионами России уничтожили 34 беспилотника ВСУ. Франция и Германия отправят военных на учения в Гренландии — Дональд Трамп неоднократно заявлял о «российской угрозе» в регионе. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:38 ВС РФ продолжают вести бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке — Герасимов.

08:36 Группировка «Центр» сорвала планы ВСУ остановить ее наступление — Герасимов.

08:31 Войска группировки «Днепр» наступают в направлении Запорожья, взяты под контроль населенные пункты Белогорье и Новобайковское — Герасимов.

08:23 Во Львове после воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил телеканал «Общественное».

08:11 Украинское издание «Новости.Live» сообщило о взрывах в Киеве.

08:08 ВС РФ за две недели января взяли под контроль восемь населенных пунктов, заявил начальник генерального штаба Валерий Герасимов.

08:05 Сегодня 1422-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше