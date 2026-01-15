ВС РФ в январе взяли восемь населенных пунктов. Военная операция, день 1422-й

08:38 ВС РФ продолжают вести бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке — Герасимов.
08:36 Группировка «Центр» сорвала планы ВСУ остановить ее наступление — Герасимов.
08:31 Войска группировки «Днепр» наступают в направлении Запорожья, взяты под контроль населенные пункты Белогорье и Новобайковское — Герасимов.
08:23 Во Львове после воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил телеканал «Общественное».
08:11 Украинское издание «Новости.Live» сообщило о взрывах в Киеве.
08:08 ВС РФ за две недели января взяли под контроль восемь населенных пунктов, заявил начальник генерального штаба Валерий Герасимов.
08:05 Сегодня 1422-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.