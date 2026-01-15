ВС РФ в январе взяли восемь населенных пунктов. Военная операция, день 1422-й

За две недели января российская армия взяла под свой контроль восемь населенных пунктов и более 300 кв. м территории. За ночь над регионами России уничтожили 34 беспилотника ВСУ. Франция и Германия отправят военных на учения в Гренландии — Дональд Трамп неоднократно заявлял о «российской угрозе» в регионе. «Газета.Ru» вела хронику событий.