Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану

Американский журналист Такер Карлсон предсказал неизбежные удары США по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Такер Карлсон предрёк неизбежные военные действия США против Ирана.

«Скоро мы увидим события, которые выглядят неизбежными. Сложно точно предсказать, что именно произойдёт, но все признаки указывают на приближение конфликта. Это напоминает нарастающую волну», — сказал Карлсон в последнем выпуске своей телепрограммы.

Кроме того, он отметил возможность захвата Гренландии Соединёнными Штатами.

«Похоже, что США могут предпринять действия против Ирана или что-то подобное. Также существует вероятность, что Америка попытается забрать Гренландию у Дании, несмотря на то, что формально она ей принадлежит», — подчеркнул Карлсон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал понять своей команде по национальной безопасности, что не заинтересован в затяжном военном конфликте с Ираном. Глава Белого дома якобы настаивает на том, чтобы возможные действия американских войск были быстрыми и максимально решительными.

