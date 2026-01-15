Политолог назвал западные санкции стратегическим «благословением» для России

Напомним, что на данный момент против России введено уже 30 711 санкций. Евросоюз до сих пор свято верит в успех такой политики и продолжает придумывать и вводить новые. Ранее в ЕС заявили, что работа над юбилейным 20-м пакетом антироссийских ограничений завершится в феврале.