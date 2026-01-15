Политолог назвал западные санкции стратегическим «благословением» для России

Как отметил эксперт, ограничения действительно нанесли урон экономике, но в стратегическом, политическом и культурном плане они стали скорее позитивным явлением.
«Стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением», — сказал Караганов.
При этом политолог подчеркнул, что не выступает за их полную отмену. По его мнению, снять стоит лишь часть ограничений.
