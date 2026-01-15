Ричмонд
Политолог назвал западные санкции стратегическим «благословением» для России

Западные санкции, несмотря на экономический ущерб, стратегически пошли России на пользу. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал российский политолог Сергей Караганов.

Источник: Life.ru

Как отметил эксперт, ограничения действительно нанесли урон экономике, но в стратегическом, политическом и культурном плане они стали скорее позитивным явлением.

«Стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением», — сказал Караганов.

При этом политолог подчеркнул, что не выступает за их полную отмену. По его мнению, снять стоит лишь часть ограничений.

Напомним, что на данный момент против России введено уже 30 711 санкций. Евросоюз до сих пор свято верит в успех такой политики и продолжает придумывать и вводить новые. Ранее в ЕС заявили, что работа над юбилейным 20-м пакетом антироссийских ограничений завершится в феврале.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

