Подоляка: бойцы РФ прорвались на юго-западную окраину Константиновки

Военный блогер сообщил об успешном развитии наступления российских войск к югу от Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось прорваться на юго-западную окраину города Константиновка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.

«В районе Константиновки, в принципе, мы вошли уже в западные окраины этого населенного пункта, вернее — в юго-западные окраины через Ильиновку», — сказал он.

Блогер сообщил также о заходе подразделений РФ в расположенный рядом с Ильиновкой поселок Бересток и занятии ими большей части этого населенного пункта.

Подоляка выразил надежду на скорый переход поселка под контроль российских войск.

«Таким образом, южнее Константиновки наступление успешно развивается», — отметил блогер.

Он сообщил также о ведении российскими военными боев на территории Константиновки и в районе села Веролюбовка, расположенного неподалеку от города.

Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в районе Константиновки. Украинские военные признали потерю важного опорника у ведущей в город трассы и продвижение войск РФ в районе Ильиновки.