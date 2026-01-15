Подоляка: бойцы РФ прорвались на юго-западную окраину Константиновки

Российским бойцам удалось прорваться на юго-западную окраину города Константиновка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
«В районе Константиновки, в принципе, мы вошли уже в западные окраины этого населенного пункта, вернее — в юго-западные окраины через Ильиновку», — сказал он.
Блогер сообщил также о заходе подразделений РФ в расположенный рядом с Ильиновкой поселок Бересток и занятии ими большей части этого населенного пункта.
Подоляка выразил надежду на скорый переход поселка под контроль российских войск.
«Таким образом, южнее Константиновки наступление успешно развивается», — отметил блогер.
Он сообщил также о ведении российскими военными боев на территории Константиновки и в районе села Веролюбовка, расположенного неподалеку от города.
Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в районе Константиновки. Украинские военные признали потерю важного опорника у ведущей в город трассы и продвижение войск РФ в районе Ильиновки.