Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о необходимости усиления санкций против РФ вызвало резкую критику внутри страны. Член парламента от оппозиционной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил правительство в нанесении ущерба национальной экономике.
В публикации в социальной сети X политик заявил, что Валтонен не понимает, что финская экономика страдает от эффекта бумеранга антироссийских ограничений больше других.
«Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне», — написал Мема.
Он подчеркнул, что Хельсинки выиграло бы от деэскалации и восстановления диалога, но нынешний кабинет продолжает действовать против интересов народа.
Напомним, Валтонен заявила, что Финляндия готова сделать всё для ужесточения санкций, но только если сначала такое решение примут другие страны Евросоюза.
Западные санкции не повлияют на позицию России в отношении украинского кризиса. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что попытки давления через ограничения обречены на провал.