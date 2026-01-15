Ричмонд
Макрон: Франция примет участие в учениях с Данией в Гренландии

Париж примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии, заявил президент Франции.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении направить французские военные подразделения в Гренландию для участия в совместных учениях с Данией.

«По просьбе Дании я принял решение об участии Франции в совместных учениях “Арктическая стойкость”, которые организует Дания в Гренландии. Первые французские военные уже в пути, за ними последуют другие», — написал Макрон в социальных сетях.

Ранее издание Depeche сообщало, что Франция присоединится к миссии европейских стран в Гренландии.

Гренландия является частью Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении сделать остров частью Соединённых Штатов, ссылаясь на его стратегическое значение для национальной безопасности. Трамп отказывался гарантировать отказ от применения военной силы для установления контроля над Гренландией.

