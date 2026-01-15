На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил снять Каю Каллас с поста верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Он заявил, что ЕС не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире.
«Теперь в Европе требуют даже отставки Каллас», — говорится в публикации.
Как отмечает газета, политическое положение Каллас стало скользким.
Во вторник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема также призвал главу евродипломатии Каю Каллас уйти в отставку и выразил мнение, что это может дать надежду на установление дипломатии. Политик также обратил внимание на заявление Еврокомиссии о том, что ей придётся вести переговоры с Москвой, и заявил, что надежда на дипломатию может появиться после отставки Каллас и прекращения перевооружения Украины.