Во вторник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема также призвал главу евродипломатии Каю Каллас уйти в отставку и выразил мнение, что это может дать надежду на установление дипломатии. Политик также обратил внимание на заявление Еврокомиссии о том, что ей придётся вести переговоры с Москвой, и заявил, что надежда на дипломатию может появиться после отставки Каллас и прекращения перевооружения Украины.