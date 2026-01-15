Ричмонд
В Европе призвали к отставке главы Каллас, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Европе звучат призывы к отставке главы евродипломатии Каи Каллас, пишет газета Berliner Zeitung.

Источник: AP 2024

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил снять Каю Каллас с поста верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Он заявил, что ЕС не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире.

«Теперь в Европе требуют даже отставки Каллас», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, политическое положение Каллас стало скользким.

Во вторник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема также призвал главу евродипломатии Каю Каллас уйти в отставку и выразил мнение, что это может дать надежду на установление дипломатии. Политик также обратил внимание на заявление Еврокомиссии о том, что ей придётся вести переговоры с Москвой, и заявил, что надежда на дипломатию может появиться после отставки Каллас и прекращения перевооружения Украины.

