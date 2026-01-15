Ричмонд
Белый дом выложил Трампа с бутылками и призвал вернуть величие молоку

Белый дом опубликовал рисунок, на котором изображен Трамп с бутылками молока.

Белый дом в своем официальном аккаунте в социальной сети X* опубликовал рисунок, на котором изображен президент США Дональд Трамп с бутылками молока в руках, и призвал — вернуть величие молоку.

«Вернём цельному молоку былое величие», — подписали рисунок с Трампом.

На нем глава — США держит в каждой руке корзину с несколькими бутылками и смотрит вдаль.

Вероятно, изображение связано с новым законом, который подписал Трамп. Согласно документу, цельное молоко теперь будут выдавать детям в школах.

«Закон о цельном молоке для здоровых детей, гарантирующий миллионам детей доступ к высококачественному молоку в школах. Cделаем Америку снова здоровой», — прокомментировали введение закона в Белом доме.

Ранее появилось новое видео со странным поведением Трампа, на этот раз — он рычал.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

