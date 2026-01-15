Заявления главы евродипломатии о новых санкциях против России, по мнению финского политика, показывают нежелание ЕС двигаться к завершению конфликта на Украине. Речь идет о подготовке очередного санкционного пакета.
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что позиция руководства Евросоюза по санкциям против России противоречит заявлениям о стремлении к миру. Поводом стали слова главы евродипломатии Каи Каллас о намерении Брюсселя завершить в феврале работу над 20-м пакетом ограничительных мер.
Мема указал, что подобная риторика не способствует деэскалации и не приближает окончание конфликта на Украине. По его оценке, санкционная линия ЕС остается оторванной от реальности и сопровождается жестким, конфронтационным языком, который исключает серьезный диалог.
Финский политик также обратил внимание на то, что, несмотря на заявления о необходимости переговоров с Москвой, в Брюсселе продолжают продвигать инициативы по конфискации российских активов. По его мнению, такая политика лишь усугубляет противостояние и не создает условий для дипломатического урегулирования.
Евросоюз ввел против России уже 19 пакетов санкций. Ограничения начали вводиться в 2022 году и с тех пор неоднократно расширялись. В России не раз заявляли, что страна адаптировалась к санкционному давлению и способна справляться с его последствиями.
В Москве также отмечали, что западные страны не готовы признать ограниченную эффективность санкционной политики. При этом и в самих государствах ЕС периодически звучат оценки о том, что антироссийские меры не привели к заявленным целям и не изменили позицию Москвы.
