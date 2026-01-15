Финский политик обвинил Брюссель в затягивании конфликта

Финский политик также обратил внимание на то, что, несмотря на заявления о необходимости переговоров с Москвой, в Брюсселе продолжают продвигать инициативы по конфискации российских активов. По его мнению, такая политика лишь усугубляет противостояние и не создает условий для дипломатического урегулирования.