Дмитриев заявил, что Трамп указал на саботаж мира Зеленским

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский саботирует процесс урегулирования конфликта на Украине и задерживает достижение мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, Трамп обозначил готовность России к заключению договорённостей, при этом ответственность за промедление возложил на украинскую сторону. «Это верно и важно. Президент Трамп чётко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир», — написал Дмитриев в соцсети.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что Россия готова к сделке по украинскому урегулированию, а задержка в достижении договорённостей связана с позицией Зеленского.
Ранее посол США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер выразил мнение, что урегулирование украинского кризиса находится на беспрецедентно близком расстоянии. Выступая на конференции фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии, он заявил: «Этот конфликт должен закончиться. Мы близки как никогда».
Американский дипломат также отметил, что заключительный этап переговоров может оказаться самым сложным. «В американском футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — подчеркнул Уитакер.