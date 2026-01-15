Reuters: директор МВФ Кристалина Георгиева прибыла в Киев

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в четверг, 15 января, прибыла в Киев, где рассчитывает встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.
Оно напоминает, что в последний раз Георгиева была в Киеве в 2023 году. Подробностей нынешнего визита директора МВФ в украинскую столицу пока нет.
Источник Reuters рассказал, что Кристалина Георгиева в рамках визита также планирует встретиться с премьером Украины Юлией Свириденко и главой Нацбанка Андреем Пышным.
Напомним, размер действующей программы расширенного кредитования (EFF) Украины с МВФ на 2023−2027 годы составляет $15,6 млрд. Киев уже попросил фонд разработать новую. По оценке главы миссии МВФ по Украине Гэвина Грея, общая нехватка финансирования в украинской казне в 2026—2029 годах, согласно базовому прогнозу, достигнет $136,5 млрд.
Также сообщалось, что Украина 13 января не уведомила о платеже МВФ в счёт долга на $179,6 млн. В 2026 году Киев должен выплатить фонду 2,86 млрд долларов с учётом процентов.