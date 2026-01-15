Кнайсль: Израиль может нанести удары по Ирану

«Безусловно. Об этом говорят и сами израильтяне — это уже не просто наши предположения. [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху заявлял об этом неоднократно, то же самое говорили и другие члены кабинета, — сказала она. — Если Иран вновь продвинется в своих исследованиях настолько, что сможет обогащать уран для военных целей, то, по словам Нетаньяху, если я правильно помню формулировку, Израиль будет считать себя вправе снова нанести удары по Ирану».