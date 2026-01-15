Внупол ХМАО готовится к поездкам по муниципалитетам с предвыборным аудитом

Внупол ХМАО оценит готовность местных властей к сложной избирательной кампании.
Внутрипол ХМАО готовится к контрольным поездкам по муниципалитетам региона с предвыборным аудитом. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте региона.
«Некоторые чиновники попытались взять отпуск на дни визита комиссии. При этом, кое-где на территориях еще даже не определились с пиарщиками мунштабов. Однако внупол переназначил даты — избежать ответственности за подготовку не получится», — отмечает инсайдер.
Комиссия будет оценивать подготовку к избирательной кампании 2026 года. Осенью в регионе пройдут выборы депутатов Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум в крупных городах региона. Информацию подтвердили в правительстве округа.