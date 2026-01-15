Ричмонд
МИД РФ: Польша с апреля перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Консульский департамент МИД РФ обратил внимание на решение польских властей о непризнании с 1 апреля 2026 года российских пятилетних загранпаспортов, в связи с чем россиянам рекомендовано заранее оформить десятилетние биометрические паспорта нового вида.

Источник: РИА "Новости"

«По решению польских властей с 1 апреля 2026 года Польша прекратит признавать выданные Российской Федерацией небиометрические (пятилетние) общегражданские заграничные паспорта. Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными, — указывается в сообщении в Telegram-канале департамента. — Их обладателям необходимо заранее оформить новые биометрические (десятилетние) общегражданские заграничные паспорта».

Отмечается, что необходимую информацию о категориях российских граждан, для которых в настоящее время сохраняется возможность въезда в Польшу, можно найти на главной странице интернет-сайта посольства РФ в Польше в разделе «Об ограничениях на въезд в Польшу российских граждан и автомобилей».

Ранее Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония уже приняли решение ввести ограничения для граждан России с небиометрическими пятилетними загранпаспортами.