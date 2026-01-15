Директор МВФ прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Подробности первого с 2023 года визита пока не раскрываются. По данным источников, Георгиева намерена встретиться с Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и главой Национального банка Андреем Пышным.
Ранее МВФ сообщил, что Украина должна выплатить огромную сумму в счёт погашения текущего кредита. Действующая программа расширенного кредитования (EFF) на $15,6 млрд рассчитана до 2027 года, но Киев уже запросил разработку новой. По оценке руководителя миссии фонда, в 2026—2029 годах бюджетный дефицит Украины может составить около $136,5 млрд, а в ближайшие два года стране потребуется около $63 млрд для покрытия нехватки финансирования.
Напомним, что Украина недавно просрочила очередной транш в Международный валютный фонд в размере 172 миллионов долларов. Этот платёж является частью возврата средств по кредитной программе, ресурсы для которой предоставили страны-участницы МВФ.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.