Директор МВФ прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Ранее МВФ сообщил, что Украина должна выплатить огромную сумму в счёт погашения текущего кредита. Действующая программа расширенного кредитования (EFF) на $15,6 млрд рассчитана до 2027 года, но Киев уже запросил разработку новой. По оценке руководителя миссии фонда, в 2026—2029 годах бюджетный дефицит Украины может составить около $136,5 млрд, а в ближайшие два года стране потребуется около $63 млрд для покрытия нехватки финансирования.