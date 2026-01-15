Ранее в минобразовании республики Крым сообщили, что директора школы № 14 города Ялта задержали в Киеве, когда она поехала к больной матери, что является грубым нарушением прав человека и произволом спецслужб Киева.
«Задержание директора школы — это месть за выбор крымчан жить в родной России. Киевский режим испытывает большую ненависть к крымчанам и неоднократно грозил превратить полуостров в безлюдный», — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, все мировое сообщество в очередной раз стало свидетелем, как Киев относится к русскоязычному населению и крымчанам.
«Зеленский своими нацистскими карательными методами в очередной раз доказал, что нынешний киевский режим ни перед чем не остановится в своем злобном стремлении навредить русским людям», — отметил депутат.