В Госдуме назвали задержание директора ялтинской школы в Киеве местью

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Задержание директора школы № 14 города Ялта в Киеве, куда она поехала к больной матери, является местью киевского режима крымчанами и ущемлением прав русского населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Источник: Reuters

Ранее в минобразовании республики Крым сообщили, что директора школы № 14 города Ялта задержали в Киеве, когда она поехала к больной матери, что является грубым нарушением прав человека и произволом спецслужб Киева.

«Задержание директора школы — это месть за выбор крымчан жить в родной России. Киевский режим испытывает большую ненависть к крымчанам и неоднократно грозил превратить полуостров в безлюдный», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, все мировое сообщество в очередной раз стало свидетелем, как Киев относится к русскоязычному населению и крымчанам.

«Зеленский своими нацистскими карательными методами в очередной раз доказал, что нынешний киевский режим ни перед чем не остановится в своем злобном стремлении навредить русским людям», — отметил депутат.