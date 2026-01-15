Ричмонд
Герасимов: российские военные наступают в направлении Запорожья

Начальник Генштаба ВС РФ сообщил об успехах подразделений группировки войск «Центр» в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные наступают в направлении города Запорожье, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Соединения и воинские части группировки войск “Днепр” наступают в направлении города Запорожье, освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское», — сказал военачальник во время посещения пункта управления группировки войск «Центр» в зоне СВО.

Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», бойцы которой действуют на днепропетровском направлении, заслушал доклады военных и подвел промежуточные результаты действий российских подразделений. Он, в частности, обратил внимание на то, что украинские войска пытались любыми способами сдержать продвижение ВС РФ, но им это не удалось.

