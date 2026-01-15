Герасимов: российские военные наступают в направлении Запорожья

Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», бойцы которой действуют на днепропетровском направлении, заслушал доклады военных и подвел промежуточные результаты действий российских подразделений. Он, в частности, обратил внимание на то, что украинские войска пытались любыми способами сдержать продвижение ВС РФ, но им это не удалось.