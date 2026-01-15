Москва взяла паузу в отношениях с Вашингтоном

По его оценке, речь идет о продуманной тактике, при которой Москва не спешит с ответными ходами, а внимательно следит за тем, как США действуют на других направлениях. В частности, внимание обращается на ситуацию вокруг Венесуэлы, а также на интерес Вашингтона к Гренландии. Эти процессы, по мнению эксперта, могут привести к новым противоречиям между США и их союзниками в Европе.