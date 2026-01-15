Москва взяла паузу в отношениях с Вашингтоном

Президент России, по оценке специалистов, взял выжидательную паузу в отношениях с США, наблюдая за действиями Вашингтона на мировой арене. Такой подход может определить дальнейшую стратегию Москвы.
Россия временно отказалась от активных шагов в противостоянии с Соединенными Штатами и предпочла занять позицию наблюдателя. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, комментируя текущую расстановку сил в мировой политике.
По его оценке, речь идет о продуманной тактике, при которой Москва не спешит с ответными ходами, а внимательно следит за тем, как США действуют на других направлениях. В частности, внимание обращается на ситуацию вокруг Венесуэлы, а также на интерес Вашингтона к Гренландии. Эти процессы, по мнению эксперта, могут привести к новым противоречиям между США и их союзниками в Европе.
Политолог считает, что обострение отношений между Вашингтоном и европейскими столицами способно повлиять и на позицию ЕС по украинскому конфликту. В таком сценарии давление на Россию может обернуться для Европы более серьезными потерями, чем ожидалось изначально.
На этом фоне, как полагает Васильев, руководство России решило временно остановиться и оценить направление, в котором будет развиваться мировая политическая конъюнктура. Речь идет о выборе между движением по благоприятному внешнеполитическому течению или необходимостью действовать в условиях усиленного сопротивления.
В начале января США предприняли действия в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого американская администрация обозначила интерес к Гренландии, заявив о намерении установить над территорией контроль. Эти шаги стали частью более широкой стратегии Вашингтона, за развитием которой в Москве предпочли понаблюдать со стороны.
