В США заявили о недопустимости утечки секретной информации в СМИ

Генпрокурор уточнила, что обыск у журналистки газеты The Washington Post Ханны Натансон был проведен еще на прошлой неделе по запросу Пентагона. Как пояснила Бонди, лицо, допустившее утечку, являлось подрядчиком военного ведомства США и в настоящее время задержано и находится под стражей.