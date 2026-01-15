В США заявили о недопустимости утечки секретной информации в СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа не потерпит утечки секретной информации в средства массовой информации, заявила министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди.
По ее словам, распространение секретных сведений представляет серьезную угрозу национальной безопасности страны. «Администрация Трампа не потерпит утечки секретной информации, которая, будучи доведенной до сведения общественности, представляет серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны», — подчеркнула Бонди.
Генпрокурор уточнила, что обыск у журналистки газеты The Washington Post Ханны Натансон был проведен еще на прошлой неделе по запросу Пентагона. Как пояснила Бонди, лицо, допустившее утечку, являлось подрядчиком военного ведомства США и в настоящее время задержано и находится под стражей.
Информация об обысках стала публичной после сообщений со стороны самой газеты и директора ФБР, добавила она.
