В России готовят введение обязательной маркировки домашних животных

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрил инициативу о введении обязательной маркировки домашних животных и рекомендовал вынести ее на рассмотрение палаты. Законопроект был внесен в парламент 29 сентября 2025 года межфракционной группой депутатов и получил предварительную поддержку правительства при условии доработки замечаний.