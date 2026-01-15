В России готовят введение обязательной маркировки домашних животных

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о введении учета и маркирования отдельных видов домашних животных. Документ рекомендован к принятию в первом чтении.
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрил инициативу о введении обязательной маркировки домашних животных и рекомендовал вынести ее на рассмотрение палаты. Законопроект был внесен в парламент 29 сентября 2025 года межфракционной группой депутатов и получил предварительную поддержку правительства при условии доработки замечаний.
Документ предусматривает обязательное маркирование отдельных видов домашних животных с использованием ошейников, бирок или микрочипов. По замыслу авторов инициативы, такая система позволит быстрее находить пропавших животных, а также фиксировать случаи, когда владельцы бросают их на улице.
Отмечается, что конкретный способ маркировки будет выбирать сам хозяин животного. При этом средство учета должно соответствовать ветеринарным правилам, которые утвердит уполномоченный федеральный орган.
Законопроект также предлагает наделить правительство РФ полномочиями по утверждению перечня видов домашних животных, подлежащих обязательному учету и маркировке. Кроме того, кабмин сможет устанавливать порядок регистрации животных и требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии.
Инициатива направлена на формирование единого механизма учета домашних животных и усиление ответственности владельцев.
