«Фамилия будет неожиданной»: в Анапе завершился прием документов от кандидатов на пост мэра

В Анапе завершился прием документов на замещение вакантной должности главы города. Желающих занять эту должность нашлось 10 человек. Список фамилий не разглашается, но эксперты предполагают, что имя победителя будет для всех сюрпризом.
При этом, по мнению аналитиков, Светлана Балаева, которая сейчас является временно исполняющим обязанности главы курорта, от приставки «врио» не избавится и мэром не станет.
«Как сообщают источники, фамилия фаворита на пост главы города будет неожиданной. То есть, не очевидный человек, но имеющий опыт в управлении и обладающий политическим весом», — отметил политический обозреватель Андрей Гусий.
К 26 января конкурсная комиссия должна будет проверить все документы, оценить участников и представить итоговый список Совету депутатов. А уже те на голосовании утвердят имя нового мэра.
В числе претендентов на пост называют имя Светланы Масловой. Она работает заместителем председателя Совета министров Республики Крым, но родом из Анапы. В случае победы, Маслова может стать единственной женщиной — главой муниципалитета в Краснодарском крае.
Ранее «Югополис» сообщал, что предыдущий мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку 24 июня 2025 года. Его место заняла первый заместитель главы города Светлана Балаева.
Осенью уже пытались провести конкурс на замещение должности мэра. Но он не состоялся, так как заявку подал только один человек. О желании возглавить Анапу заявлял тогда только 53-летний Виталий Самарец. Его кандидатуру выдвигали от правозащитной организации «Правовое государство». Для проведения конкурса нужно как минимум два кандидата.
Как бы то ни было, новый мэр примет город в сложный период. К внешним факторам, связанным с СВО и европейскими санкциями, добавляются и локальные трудности, связанные с экологической катастрофой 2024 года.
«Надо будет не просто продолжить градостроительную политику, но и исправить ситуацию с местным бизнесом. Я напомню, что в Анапе все еще не снят ЧС и не объявлено о том, что следующий сезон состоится», — считает Андрей Гусий.