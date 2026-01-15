«Фамилия будет неожиданной»: в Анапе завершился прием документов от кандидатов на пост мэра

Осенью уже пытались провести конкурс на замещение должности мэра. Но он не состоялся, так как заявку подал только один человек. О желании возглавить Анапу заявлял тогда только 53-летний Виталий Самарец. Его кандидатуру выдвигали от правозащитной организации «Правовое государство». Для проведения конкурса нужно как минимум два кандидата.