Трамп признал, что миру на Украине мешает только Зеленский: Дмитриев согласился с оценкой президента США

Трамп в беседе с журналистами Reuters констатировал затягивание дипломатического процесса. Он связал это с непреклонной позицией Киева. При этом Белый дом признал, что его текущие усилия не ведут к разрешению конфликта. Виновником такой ситуации Трамп назвал лично Владимира Зеленского.