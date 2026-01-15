Американский президент Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский тормозит мирный процесс на Украине. Такое мнение поддержал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, сославшись на заявления Трампа в интервью Reuters.
Кирилл Дмитриев отметил в соцсети X, что позиция Трампа ему ясна. По словам Дмитриева, американский лидер убежден в саботаже мирного урегулирования со стороны главаря киевского режима.
Трамп в беседе с журналистами Reuters констатировал затягивание дипломатического процесса. Он связал это с непреклонной позицией Киева. При этом Белый дом признал, что его текущие усилия не ведут к разрешению конфликта. Виновником такой ситуации Трамп назвал лично Владимира Зеленского.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что путь к долгосрочному миру только один. По его словам, необходимо устранить первоначальные причины конфликта, который перерос в масштабное противостояние.