Депутаты Госдумы решили жёстко фильтровать российское кино

Депутат Иван Мусатов заявил, что в российском кинематографе, по его оценке, продолжают работать продюсеры и режиссеры, которые ранее ориентировались на либеральную повестку. В качестве примера он упомянул Александра Роднянского (признан иноагентом в РФ), отметив, что не все представители этого круга уехали из страны. По словам парламентария, часть из них сменила жанры, но сохранила прежний подход. Мусатов призвал выявлять и ограничивать доступ таких деятелей к бюджетному финансированию, а также прекратить практику распределения средств внутри узкого профессионального круга.