Депутаты Госдумы решили жёстко фильтровать российское кино

Комитет Госдумы по культуре решил отдельно обсудить состояние отечественного кинематографа. Поводом стали не художественные вопросы, а претензии к идеологии, финансированию и персоналиям в отрасли.
Решение о проведении специального совещания было принято 14 января на заседании профильного комитета. Формальным поводом стал законопроект, закрепляющий в федеральном законе право Минкульта определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на государственную поддержку. Ранее эти полномочия регулировались постановлением правительства.
Глава комитета Ольга Казакова пояснила, что речь идет о юридическом оформлении уже действующих механизмов. Однако обсуждение быстро вышло за рамки технических поправок. У депутатов накопился широкий круг вопросов к киноиндустрии, прежде всего общественно-политического характера.
Депутат Иван Мусатов заявил, что в российском кинематографе, по его оценке, продолжают работать продюсеры и режиссеры, которые ранее ориентировались на либеральную повестку. В качестве примера он упомянул Александра Роднянского (признан иноагентом в РФ), отметив, что не все представители этого круга уехали из страны. По словам парламентария, часть из них сменила жанры, но сохранила прежний подход. Мусатов призвал выявлять и ограничивать доступ таких деятелей к бюджетному финансированию, а также прекратить практику распределения средств внутри узкого профессионального круга.
Эту позицию поддержал актер Дмитрий Певцов. Он заявил, что система, при которой государственные деньги получают «свои», фактически не изменилась. По его мнению, содержательные и глубокие проекты сталкиваются с трудностями при получении поддержки, тогда как кассовые семейные фильмы доминируют в прокате, не неся воспитательной функции. Отдельно он раскритиковал популярные франшизы, заявив, что они вредят детской аудитории.
С возражениями выступил депутат Денис Майданов, предложив обсуждать подобные оценки предметно. В ответ Певцов настаивал, что детское кино должно содержать понятный моральный ориентир, а коммерческий успех не может служить оправданием художественного качества.
В ходе обсуждения актриса Елена Драпеко предложила расширить полномочия Минкульта, разрешив ведомству напрямую вмешиваться в творческий процесс. Для этого, по ее мнению, необходимо пересмотреть положения закона о культуре, ограничивающие такое влияние.
Подводя итог, Ольга Казакова призвала не превращать дискуссию в спор о вкусах, но дала понять, что разговор с Минкультом будет продолжен. По ее словам, комитету важно перевести накопившиеся претензии в правовую плоскость.
В результате депутаты договорились провести отдельное совещание, полностью посвященное состоянию российского кинематографа. Тематика встречи пока формируется, однако участники заседания признали, что вопросов к отрасли накопилось значительное количество.
*Признан иноагентом в РФ.
