Politico: американский дипломат пошутил об Исландии как 52-м штате США

Американский дипломат Билл Лонг, который может стать послом США в Исландии, пошутил, что государство может стать «52-м штатом», утверждает Politico.

Американский дипломат Билл Лонг, который может стать послом США в Исландии, пошутил, что государство может стать «52-м штатом», утверждает Politico.

Дипломат также шутил, что готов стать руководителем Исландии как американского штата.

Количество штатов в США составляет 50. Президент Дональд Трамп много раз утверждал, что Канада должна быть 51-м штатом.

