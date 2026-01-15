Politico: американский дипломат пошутил об Исландии как 52-м штате США

Американский дипломат Билл Лонг, который может стать послом США в Исландии, пошутил, что государство может стать «52-м штатом», утверждает Politico.
Дипломат также шутил, что готов стать руководителем Исландии как американского штата.
Количество штатов в США составляет 50. Президент Дональд Трамп много раз утверждал, что Канада должна быть 51-м штатом.
